«Как не попал?» Чесноков рассказал, в какой момент Карацев мог перевернуть матч с Хуркачем
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Аслана Карацева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Карацев (29) проиграл 10-й ракетке мира представителю Польши Хуберту Хуркачу (8) со счётом 5:7, 6:4, 3:6.
«У Карацева по ходу игры был брейк-пойнт: он его не реализовал, а дальше уже каждый брал свои подачи. Единственный шанс, который был у Аслана — смэш Хуркача при счёте 1:1. Как он не попал? Это ошибка дня из всех матчей.
Аслан не смог продолжить матч в самом конце? В Майами очень тяжёлый климат, высокая влажность. Выходишь на корт уже мокрый. Играть там не так-то просто», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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