Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Кори Гауфф

Польская теннисистка Ига Свёнтек, будущая первая ракетка мира, выиграла у хозяйки корта Кори Гауфф в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Свёнтек.
Поединок продолжался один час и 15 минут. Свёнтек один раз подала навылет, тогда как Гауфф – четыре. Польская спортсменка лишь дважды допустила двойные ошибки, тогда как американка — четыре раза. Ига реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов, тогда как Кори – ни одного из двух.
В четвертьфинале турнира Свёнтек встретится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA-1000. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.
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