Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Кори Гауфф

Польская теннисистка Ига Свёнтек, будущая первая ракетка мира, выиграла у хозяйки корта Кори Гауфф в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Свёнтек.

Поединок продолжался один час и 15 минут. Свёнтек один раз подала навылет, тогда как Гауфф – четыре. Польская спортсменка лишь дважды допустила двойные ошибки, тогда как американка — четыре раза. Ига реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов, тогда как Кори – ни одного из двух.

В четвертьфинале турнира Свёнтек встретится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA-1000. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».