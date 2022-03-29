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Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Кори Гауфф

Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Кори Гауфф
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, будущая первая ракетка мира, выиграла у хозяйки корта Кори Гауфф в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Свёнтек.

Поединок продолжался один час и 15 минут. Свёнтек один раз подала навылет, тогда как Гауфф – четыре. Польская спортсменка лишь дважды допустила двойные ошибки, тогда как американка — четыре раза. Ига реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов, тогда как Кори – ни одного из двух.

В четвертьфинале турнира Свёнтек встретится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA-1000. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

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Майами (ж). 4-й круг
28 марта 2022, понедельник. 22:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Комментарии
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