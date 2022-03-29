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Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 24-летняя испанка Паула Бадоса (6-й номер рейтинга) и представительница Чехии 16-летняя Линда Фрухвиртова (279-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Бадосы в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

На счету Бпдосы четыре эйса, три двойные ошибки и 5 из 7 (71%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – нет эйсов, две двойные ошибки и 1 из 6 (17%) удачных брейков.

В четвертьфинале турнира Бадоса встретится с представительницей США Джессикой Пегулой (21-й номер рейтинга).

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 4-й круг
29 марта 2022, вторник. 04:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Линда Фрухвиртова
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Комментарии
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