Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 24-летняя испанка Паула Бадоса (6-й номер рейтинга) и представительница Чехии 16-летняя Линда Фрухвиртова (279-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Бадосы в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.



На счету Бпдосы четыре эйса, три двойные ошибки и 5 из 7 (71%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – нет эйсов, две двойные ошибки и 1 из 6 (17%) удачных брейков.



В четвертьфинале турнира Бадоса встретится с представительницей США Джессикой Пегулой (21-й номер рейтинга).



Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.