Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу может стать новым тренером Новака Джоковича

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу может стать новым тренером Новака Джоковича
Комментарии

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, может стать тренером 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Об этом информирует Daily Express.

Сообщается, что Муратоглу может стать тренером Джоковича в ближайшие недели. Ранее сербский теннисист прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой.

В сезоне-2022 Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил уже три крупных турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны. 28 февраля он потерял лидерство в мировом рейтинге, отдав его россиянину Даниилу Медведеву, однако через три недели вернулся на вершину.

Джокович снова станет первой ракеткой мира. Как же Медведеву вернуть лидерство? Джокович снова станет первой ракеткой мира. Как же Медведеву вернуть лидерство?

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022