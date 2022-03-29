Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу может стать новым тренером Новака Джоковича

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, может стать тренером 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Об этом информирует Daily Express.

Сообщается, что Муратоглу может стать тренером Джоковича в ближайшие недели. Ранее сербский теннисист прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой.

В сезоне-2022 Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил уже три крупных турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны. 28 февраля он потерял лидерство в мировом рейтинге, отдав его россиянину Даниилу Медведеву, однако через три недели вернулся на вершину.

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