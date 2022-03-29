Наоми Осака: я хочу, чтобы болельщики запомнили меня бойцом на корте

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, каким будет её настрой на четвертьфинальный матч турнира в Майами (США) против хозяйки корта Даниэль Коллинз.
«Отправляясь в Индиан-Уэллс я настраивалась на то, чтобы прежде всего сохранять спокойствие, а потом случилось то поражение. Теперь я нахожусь здесь, в Майами. Что бы ни произошло, я не перестану вести себя так, как считаю нужным. И выражать свои эмоции так, как я хочу. Понятно, что я приехала сюда для того, чтобы выступить хорошо. Однако если это не получится, то я хочу, чтобы болельщики запомнили меня бойцом на корте», — приводит слова Осаки WTAtennis.com.
Напомним, что во время матча второго круга Вероника Кудерметова (Россия) – Наоми Осака (Япония) на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) произошёл неприятный инцидент.
По ходу первого сета, который Осака проиграла Кудерметовой со счётом 0:6, Наоми не могла сдержать слёз. Одна из болельщиц с трибун выкрикивала «Наоми, ты отстой!». Японка несколько раз обращалась к судье на вышке с просьбой удалить женщину, однако арбитр ответила, что не знает, кто конкретно кричал. Уступая 0:3, Осака просила судью дать ей микрофон, чтобы обратиться к зрителям, однако арбитр отказала ей. Ближе ко второму сету оскорбления прекратились. Тот матч Осака проиграла 0:6, 4:6.
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