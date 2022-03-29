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Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв американца Бруксби

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв американца Бруксби
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Медведев — единственный россиянин, оставшийся на турнире в одиночном разряде.

В матче четвёртого круга первый сеяный Медведев обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 20 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Бруксби — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Хуберт Хуркач (Польша, 8).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055, за выход в 1/4 Медведев получит $ 179 940. Их действующим победителем является Хуркач.

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Майами (м). 4-й круг
29 марта 2022, вторник. 21:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами
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