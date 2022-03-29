Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв американца Бруксби

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Медведев — единственный россиянин, оставшийся на турнире в одиночном разряде.
В матче четвёртого круга первый сеяный Медведев обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 20 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Бруксби — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
За право выйти в полуфинал Медведев сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Хуберт Хуркач (Польша, 8).
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055, за выход в 1/4 Медведев получит $ 179 940. Их действующим победителем является Хуркач.
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