Чесноков: Медведев в Майами снёс Бруксби. Преподал урок молодому

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США).
Медведев (1) в 1/8 финала обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.
«В самом начале матча Даня прощупывал Бруксби, потому что не знал, что он из себя представляет. Допускал невынужденные ошибки. После счёта 3:4 Даня начал чувствовать игру, понял, что может соперника брейкануть. И когда Медведев это сделал, всё резко перевернулось. Даниил стал потрясающе двигаться.
У него есть чуйка, когда он понимает, куда соперник сыграет кроссом. Он нашёл эту чуйку по ходу игры. Появилась лёгкость, давление. Даня снёс Бруксби. Преподал урок молодому игроку. Он так раскрылся в этом матче. Доказал, что он один из лучших», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 29 марта 2022
-
23:23
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:17
-
21:48
-
21:28
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:27
-
18:57
-
18:23
-
17:30
-
17:23
-
16:00
-
15:11
-
15:01
-
13:29
-
10:01
-
09:10
-
06:30
-
06:28
-
04:08
-
03:43
-
03:13
-
02:40
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 28 марта 2022
-
23:39
-
22:59