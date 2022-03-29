Чесноков: Медведев в Майами снёс Бруксби. Преподал урок молодому

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США).

Медведев (1) в 1/8 финала обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

«В самом начале матча Даня прощупывал Бруксби, потому что не знал, что он из себя представляет. Допускал невынужденные ошибки. После счёта 3:4 Даня начал чувствовать игру, понял, что может соперника брейкануть. И когда Медведев это сделал, всё резко перевернулось. Даниил стал потрясающе двигаться.

У него есть чуйка, когда он понимает, куда соперник сыграет кроссом. Он нашёл эту чуйку по ходу игры. Появилась лёгкость, давление. Даня снёс Бруксби. Преподал урок молодому игроку. Он так раскрылся в этом матче. Доказал, что он один из лучших», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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