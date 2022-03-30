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Чесноков: Хуркачу будет психологически тяжелее, чем Медведеву в 1/4 Майами

Чесноков: Хуркачу будет психологически тяжелее, чем Медведеву в 1/4 Майами
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков объяснил, почему поляку Хуберту Хуркачу будет тяжелее психологически в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (США) с россиянином Даниилом Медведевым.

Хуркач (8) – действующий чемпион турнира. Медведев (1) же в случае победы гарантированно обойдёт серба Новака Джоковича и вернётся на вершину рейтинга ATP.

«Хуркач должен будет защищать свои очки. Чтобы ему удержаться на 10-м месте, нужно выиграть турнир. Вот насколько порой злой теннис. Хуркачу, скорее всего, будет психологически тяжелее играть, чем Медведеву, чтобы защитить свои очки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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