Чесноков: Хуркачу будет психологически тяжелее, чем Медведеву в 1/4 Майами
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков объяснил, почему поляку Хуберту Хуркачу будет тяжелее психологически в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (США) с россиянином Даниилом Медведевым.
Хуркач (8) – действующий чемпион турнира. Медведев (1) же в случае победы гарантированно обойдёт серба Новака Джоковича и вернётся на вершину рейтинга ATP.
«Хуркач должен будет защищать свои очки. Чтобы ему удержаться на 10-м месте, нужно выиграть турнир. Вот насколько порой злой теннис. Хуркачу, скорее всего, будет психологически тяжелее играть, чем Медведеву, чтобы защитить свои очки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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