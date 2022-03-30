Даниил Медведев рассказал, чем стиль игры Дженсона Бруксби схож с его манерой

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, находит ли сходство своей игровой манеры с манерой 21-летнего американца Дженсона Бруксби.

Ранее Медведев (1) обыграл Бруксби в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США) со счётом 7:5, 6:1.

«Думаю, между нами есть некоторое сходство, например, он также любит бить по мячу плашмя. У него хорошо это получается, также он настоящий боец, а ещё очень подвижный, что при его росте непросто. Также он из тех игроков, которые грамотно умеют выбирать себе позицию на корте, он знает, где должен быть, чтобы выиграть матч. В целом, да, есть что-то похожее, но его игра всё же отличается от моей», — приводит слова Медведева Punto De break.