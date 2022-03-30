Паула Бадоса объяснила, почему снялась с четвертьфинального матча в Майами

Шестая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса объяснила своё решение сняться с четвертьфинального матча с американкой Джессикой Пегулой на турнире WTA-1000 в Майами (США).

Бадоса (5) снялась с матча в первом сете при счёте 4:1 в пользу Пегулы (16). Встреча продлилась 20 минут.

«Так жаль, что мне пришлось сегодня сняться. Я боролась с болезнью ещё в прошлом матче. Перепробовала всё, чтобы восстановиться, но этого было недостаточно. Мне потребуется несколько дней, чтобы хорошо восстановиться и начать подготовку к грунтовому сезону», — написала Бадоса в своём «твиттере».

Общий призовой фонд соревнований составил $ 8 369 455. Действующей обладательницей титула является австралийка Эшли Барти, ранее объявившая о завершении карьеры в 25 лет.