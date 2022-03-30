Паула Бадоса объяснила, почему снялась с четвертьфинального матча в Майами

Шестая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса объяснила своё решение сняться с четвертьфинального матча с американкой Джессикой Пегулой на турнире WTA-1000 в Майами (США).
Бадоса (5) снялась с матча в первом сете при счёте 4:1 в пользу Пегулы (16). Встреча продлилась 20 минут.
«Так жаль, что мне пришлось сегодня сняться. Я боролась с болезнью ещё в прошлом матче. Перепробовала всё, чтобы восстановиться, но этого было недостаточно. Мне потребуется несколько дней, чтобы хорошо восстановиться и начать подготовку к грунтовому сезону», — написала Бадоса в своём «твиттере».
Общий призовой фонд соревнований составил $ 8 369 455. Действующей обладательницей титула является австралийка Эшли Барти, ранее объявившая о завершении карьеры в 25 лет.
- 31 марта 2022
-
00:14
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:38
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:38
-
20:03
-
19:49
-
19:31
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:59
-
16:01
-
09:37
-
09:14
-
09:08
-
08:55
-
08:36
-
06:27
-
05:12
-
03:44
-
03:19
-
00:58
-
00:40