Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира в Майами

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла чешку Петру Квитову. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале польская теннисистка встретится с американкой Джессикой Пегулой.



«Я хочу использовать уверенность, которую я получила с начала турнира в Дохе. Я думаю, что я сейчас на подъёме, нужно это использовать. Я очень довольна тем, что смогла хорошо сыграть, что у меня всё в порядке со здоровьем. Рада, что могу конкурировать с Петрой, она — легенда.



С самого начала я знала, что мне нужно выдержать её темп. Она играет очень быстро. Первая подача была очень важна», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

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