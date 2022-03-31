Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира в Майами
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Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла чешку Петру Квитову. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале польская теннисистка встретится с американкой Джессикой Пегулой.
«Я хочу использовать уверенность, которую я получила с начала турнира в Дохе. Я думаю, что я сейчас на подъёме, нужно это использовать. Я очень довольна тем, что смогла хорошо сыграть, что у меня всё в порядке со здоровьем. Рада, что могу конкурировать с Петрой, она — легенда.
С самого начала я знала, что мне нужно выдержать её темп. Она играет очень быстро. Первая подача была очень важна», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.
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