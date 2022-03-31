Роддик объяснил, почему Медведеву будет нелегко обыграть Хуркача

Бывший американский теннисист Энди Роддик поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач.



«Я бы хотел увидеть в полуфинале матч Медведева и Алькараса. И дело не в том, что я болею за кого-то из игроков. Но хочу посмотреть, как Алькарас в своём возрасте будет решать проблему Медведева.



Но давайте не списывать со счетов Хуркача. Каждый его матч с Медведевым был непростым. Каждый раз они выдавали длинные матчи. Хуркач играл на хорошем уровне. Думаю, это немного беспокоит Медведева. У него отличная подача. Для своих габаритов Хуркач здорово двигается. Но, как я говорил, мне хочется увидеть полуфинал Медведева и Алькараса», — цитирует Роддика Daily Express со ссылкой на эфир Tennis Channel.

Новость по теме Даниил Медведев рассказал, чем стиль игры Дженсона Бруксби схож с его манерой