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Роддик объяснил, почему Медведеву будет нелегко обыграть Хуркача

Роддик объяснил, почему Медведеву будет нелегко обыграть Хуркача
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Бывший американский теннисист Энди Роддик поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач.

«Я бы хотел увидеть в полуфинале матч Медведева и Алькараса. И дело не в том, что я болею за кого-то из игроков. Но хочу посмотреть, как Алькарас в своём возрасте будет решать проблему Медведева.

Но давайте не списывать со счетов Хуркача. Каждый его матч с Медведевым был непростым. Каждый раз они выдавали длинные матчи. Хуркач играл на хорошем уровне. Думаю, это немного беспокоит Медведева. У него отличная подача. Для своих габаритов Хуркач здорово двигается. Но, как я говорил, мне хочется увидеть полуфинал Медведева и Алькараса», — цитирует Роддика Daily Express со ссылкой на эфир Tennis Channel.

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