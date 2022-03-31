Губерниев — об условиях допуска россиян до Уимблдона: министр слишком много на себя берёт

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее Хаддлстон заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на территории страны в нейтральном статусе только в том случае, если письменно укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси.
«Он хочет быть «владычицей морскою, чтобы жить в окияне-море», чтобы Медведев служил ему и был у него на посылках. К сожалению, англичанка гадит, как было сказано много лет назад. Он слишком много на себя берёт. Пусть берёт. Что теперь сделаешь? Соревнования проходят на территории Великобритании. Дать ракеткой по лбу — не выход. Это уголовное дело.
Наверное, нужно не ездить на соревнования. А подписывать какие-то нелепые бумаги странно. В такой ситуации выход только один: дозвониться до руководителя этого министра спорта Бориса Джонсона и попытаться всё выяснить с ним», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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