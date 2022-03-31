Рууд высказался о жалобах Кирьоса на корты «Мастерса» в Майами

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о жалобах австралийца Ника Кирьоса на корты «Мастерса» в Майами.

Ранее Ник заявил: «Кто-нибудь мог уведомить игроков о том, что здесь совершенно разные покрытия, до начала турнира? Ощущение, что на одном трава, а на другом — грунт».

«Почувствовал ли я разницу покрытий на разных кортах? Нет, не особо. В первый день после приезда я тренировался на центральном корте с Медведевым, мы провели классную тренировку. До сегодняшнего дня у меня не было возможности поиграть на центральном корте.

Если честно, я не заметил сильной разницы. Центральный корт, конечно, больше, поэтому там не такой сильный ветер, как на остальных кортах, но это единственное различие, которое я могу назвать», — сказал Рууд на пресс-конференции после матча с Александром Зверевым.