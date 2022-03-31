Камельзон — о поражении Медведева: сейчас в первой строчке нет такой ценности, как раньше

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (6:7 (7:9), 3:6).
«В первой строчке сейчас нет такой ценности, которая была раньше. После такого давления со стороны, которое оказывается на Даню, она не очень и нужна. В теннисе голова всегда должна быть в игре. А здесь у него мысли из-за всей ситуации не всегда об игре, это очевидно.
Сегодняшнее поражение не является страшным. Внимание и психическое состояние было не на лучшем уровне. Боролся, но жара сказалась. Ещё вернётся на первую строчку, никуда не убежит она», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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