Чесноков: нет ничего страшного, что сейчас Медведев не стал первой ракеткой мира

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил тот факт, что россиянин Даниил Медведев упустил возможность вернуться на первую строчку рейтинга ATP.

«Для любого теннисиста быть вторым в рейтинге — это что-то сверхъестественное. Уж не говорим о первой. Всё это даётся с большим трудом: каждый такой шаг вверх по лестнице. Ничего страшного, что сейчас Медведев не стал первой ракеткой мира, нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Медведев упустил возможность вновь стать первой ракеткой мира.

Это произошло после того, как Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась победой Хуркача в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

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