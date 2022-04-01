Наоми Осака: очень горжусь собой, что вышла в финал в Майами
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в финал турнира WTA-1000 в Майами (США). В полуфинале она обыграла Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4. В финале турнира она встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек.
«Я очень счастлива и благодарна. Увидимся теперь в субботу на финале.
Я очень горда собой, что мне удалось дойти до финала, несмотря на все трудности. Лучше я буду самой собой, чем кем-либо другим.
Разговор с психологом мне очень помог. Специалист помог мне увидеть вещи под другим углом. Мне это точно помогло, я никогда не осознавала необходимость в такой помощи. Мне всегда нравилось всё делать самой, не перекладывать свои проблемы на других», — цитирует Осаку Sports Illustrated.
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