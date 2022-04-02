Звонарёва и немка Зигемунд вышли в финал парного турнира в Майами

В Майами (США) состоялся полуфинальный матч одноимённого турнира в женском парном разряде, где россиянка Екатерина Александрова (54-й номер рейтинга) и китаянка Ян Чжаосюань противостояли паре с соотечественницей Верой Звонарёвой (117-й номер рейтинга) и немкой Лаурой Зигемунд (203-й номер рейтинга).
Победу в матче одержали Звонарёва / Зигемунд, на это им потребовалось три сета – 3:6, 6:2, 13:11. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.
На счету пары Звонарёва / Зигемунд пять подач навылет, одна двойная ошибка и 4 из 4 (100%) реализованных брейк-пойнтов. У их оппоненток – ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 иж 8 (38%) удачных брейк-пойнтов.
В финале Звонарёва и Зигемунд встретятся Вероникой Кудерметовой (23-й номер рейтинга) и Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга).
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