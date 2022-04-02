«Никаких улыбок и смеха, все мысли о победе». Рууд рассказал, как играл в гольф с Надалем

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как играл в гольф с испанцем Рафаэлем Надалем. Оба спортсмена являются поклонниками гольфа.
«Я часто смотрю «Мастерсы» в гольфе. Очень рад, что их показывают по телевидению. Мне нравится смотреть и теннис, и гольф. Стараюсь чаще смотреть гольф, когда оказываюсь в США, здесь есть даже Golf Channel.
Мы играли в гольф с Надалем в Мальорке. Он здорово играет! Действительно очень сложный соперник. С ним тяжело, он почти не говорит, полностью сосредоточен. Обычно во время игры в гольф вы смеётесь, шутите. С ним всё иначе. Никаких улыбок и смеха, все мысли о победе», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.
Рууд вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Там он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
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