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Тренер Серены Уильямс объяснил, почему считает Алькараса «современной версией Надаля»

Тренер Серены Уильямс объяснил, почему считает Алькараса «современной версией Надаля»
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Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался о сравнениях 18-летнего испанца Карлоса Алькараса с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Я полностью понимаю эти сравнения с Надалем. Во-первых, они оба испанцы, во-вторых, оба – физически одарённые игроки, в-третьих, они невероятно умны. Это уже немало. Думаю, их игровой стиль также очень похож.

Но я говорю о Рафе сейчас, а не о Рафе в возрасте Алькараса. В то время Надаль играл совершенно по-другому: дальше от задней линии, с длинными розыгрышами. Сейчас Рафа более агрессивен, поэтому я бы сказал, что Алькарас – его современная версия.

При этом между ними есть и различия. Рафа – левша, Карлос – правша, это имеет большое значение. Техника Надаля уникальна, а Карлос, я бы сказал, играет в более классический теннис. Когда вы наблюдаете за их игрой, у вас не складывается ощущение, что они одинаковые, но с точки зрения деталей и стиля сходство, конечно, есть», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.

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