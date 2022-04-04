Видеообзор победы Карлоса Алькараса в финале турнира в Майами

18-летний теннисист из Испании Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами. В финале испанец обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.
Видеообзор матча Алькарас — Рууд:
Алькарас — первый испанец, победивший в «Мастерсе» в Майами. Также он стал самым юным чемпионом в истории этого турнира. Благодаря успешному выступлению Карлос в обновлённом рейтинге ATP поднимется на 11-е место, а Рууд станет седьмой ракеткой мира. Таким образом оба теннисиста достигли лучшего результата в карьере.
«Мастерс» проходил с 22 марта по 3 апреля в Майами. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,5 млн, из которых $ 1,2 млн достались победителю и $ 650 тыс. — второму месту. Предыдущим чемпионом турнира был поляк Хуберт Хуркач. В турнире нынешнего сезона он в проиграл в полуфинале Касперу Рууду.
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