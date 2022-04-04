Каспер Рууд прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в финале в Майами
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выступление в финале турнира в Майами (США). Рууд проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 4:6.
«Я очень доволен результатом, показанным в Майами. Конечно, огорчает, что я не смог довести дело до конца. Но я не ожидал, что выйду в финал. Поэтому я не могу слишком уж расстраиваться.
Идея была в том, чтобы на огонь отвечать огнём, если можно так выразиться. Сделать так, чтобы Карлос чувствовал себя некомфортно из-за моих жёстких ударов, чтобы у него не было времени готовить свои удары. Я хорошо начал, у меня были активно выигранные очки, получался форхенд. Вот в чём заключалась идея», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
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