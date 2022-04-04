Карлос Алькарас обратился к Касперу Рууду после победы над ним в финале в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к норвежцу Касперу Рууду, после того как обыграл его в финале турнира в Майами (США). Алькарас победил Рууда со счётом 7:5, 6:4.

Алькарас поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку, а Рууда — за прекрасную игру на турнире.

«Нет слов, чтобы описать мои чувства. Мой первый «Мастерс»!

Мне очень повезло, что у меня такая команда и друзья, которые помогают мне и поддерживают изо дня в день. Это ваша победа!

Также я хочу поздравить Каспера с невероятным турниром и с уровнем игры, который он показал. Желаю тебе всего наилучшего в 2022-м!» — написал Алькарас в своих соцсетях.

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