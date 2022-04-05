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Виктория Азаренко снялась с турнира в Штутгарте

Виктория Азаренко снялась с турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Виктория Азаренко отказалась от выступления на турнире в Штутгарте, который стартует 18 апреля. Об этом сообщает WTA Tennis.

Ранее белорусская теннисистка снялась с матча третьего круга соревнований категории WTA 1000 в Майами, а позже сообщила, что намерена сделать паузу в выступлениях.

Таким образом, в основную сетку вошла чешка Петра Квитова, которая заявилась в квалификацию.

В 2021 году победительницей турнира в Штутгарте стала завершившая недавно карьеру австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко — 3:6, 6:0, 6:3. Петра Квитова на том турнире завершила выступления в 1/4 финала.

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