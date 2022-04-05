Петра Квитова не доиграла стартовый матч в Чарльстоне

Чешская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и Итогового WTA Тура Петра Квитова не смогла завершить поединок первого круга на турнире в Чарльстоне.

Матч с полькой Магдаленой Фрех, которая занимает 87-ю строчку рейтинга WTA, продолжался 1 час 37 минут и закончился в шестом гейме второго сета (7:6, 3:2 в пользу Магдалены) после снятия Квитовой. За это время 32-летняя Квитова выполнила один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 24-летняя Фрех один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге соревнований в Чарльстоне Фрех сразится с эстонкой Кайей Канепи.