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Петра Квитова не доиграла стартовый матч в Чарльстоне

Петра Квитова не доиграла стартовый матч в Чарльстоне
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Чешская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и Итогового WTA Тура Петра Квитова не смогла завершить поединок первого круга на турнире в Чарльстоне.

Матч с полькой Магдаленой Фрех, которая занимает 87-ю строчку рейтинга WTA, продолжался 1 час 37 минут и закончился в шестом гейме второго сета (7:6, 3:2 в пользу Магдалены) после снятия Квитовой. За это время 32-летняя Квитова выполнила один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 24-летняя Фрех один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге соревнований в Чарльстоне Фрех сразится с эстонкой Кайей Канепи.

Чарльстон. 1-й круг
04 апреля 2022, понедельник. 22:20 МСК
Магдалена Фрех
87
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 8 		3  
6 6 		2  
         
Петра Квитова
29
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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