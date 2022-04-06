20-летняя Ига Свёнтек назвала теннисиста, с которым хотела бы отправиться в путешествие

Новоиспечённая первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что хотела бы отправиться в путешествие с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшим лидером рейтинга ATP, испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я хотела бы отправиться в путешествие с Рафой. С Бетани Маттек-Сэндс, потому что она классно готовит. И с Кайей Юван, моим лучшим другом», — приводит слова Свёнтек издание Tennis World USA.

Напомним, Ига Свёнтек, которая в минувшие выходные завоевала титул на турнире в Майами (США), одержала 17 побед в последних 17 матчах. До этого польская спортсменка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

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