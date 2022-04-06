СМИ: Эмма Радукану рассчитывает на сотрудничество с бывшим тренером Марии Шараповой

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану тренируется в академии Риккардо Пьятти в Бордигере (Италия), сообщает Gazzetta. По информации издания, Радукану рассчитывает на сотрудничество с известным специалистом.
Отметим, что Пьятти тренировал таких теннисистов, как Мария Шарапова, Новак Джокович и Ришар Гаске. А в феврале текущего года Риккардо неожиданно расстался с многолетним учеником Янником Синнером, который в данный момент является 12-й ракеткой мира.
В ноябре 2021 года было объявлено, что Радукану начала сотрудничество с немецким специалистом Торбеном Бельцем — экс-тренером Анжелики Кербер. Под его руководством спортсменка выиграла Australian Open и US Open в 2016 году, доходила до финалов Уимблдона, Итогового турнира WTA и Олимпиады в том же году. О расставании Радукану и Бельца объявлено не было. В текущем сезоне Эмма одержала лишь 2 победы в 7 матчах.
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