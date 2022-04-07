Патрик Муратоглу назвал главного фаворита «Ролан Гаррос» у мужчин

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, назвал главного фаворита «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. По мнению Муратоглу, это 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, а не 21-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль, который 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

«Новак, когда он в лучшей форме, даже на грунте является лучшим игроком мира. Я понимаю, это странно звучит, если вспомнить, сколько раз Рафа выигрывал «Ролан Гаррос». Но посмотрите на статистику. Новак много раз побеждал Рафу на грунте. И порой с довольно жёстким счётом», — цитирует Муратоглу Tennis 365, ссылаясь на его YouTube-канал.

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