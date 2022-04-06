Ходил в монастырь и жаловался президенту на АО. Где пропадал Джокович 3 месяца без тенниса

Джокович возвращается на корт: грунтовый сезон стартует с Монте-Карло. Следом – домашний Белград, Рим, Мадрид и «Ролан Гаррос». С депортации на Australian Open он провёл лишь три официальных матча. Но чем занимался №1 ATP всё остальное время?
Посещал монастырь
Точкой отсчёта скитаний Джоковича принято считать 17 января 2022-го – тогда «побитый» серб на частном джете наконец добрался до дома. Поникший, с опущенной головой и грустью во взгляде встречал он местных – пару фоток с того рейса сербским медиа удалось сделать. С любимым ТБШ – Australian Open – за право взять 21-й мэйджор он сражался две недели.
Спустя три месяца он уже тренируется на грунтовых кортах Монте-Карло, чтобы полноценно вкатиться в сезон – тысячник там стартует 10 апреля. Всё это время, что серб был вне тенниса, он искал исцеления в вере, семье и делах.
Приходить в чувства он начал с посещения в феврале монастыря Василия Острожского в Черногории. На фотках в сети он держит икону в компании духовного служителя и с улыбкой встречает прихожан с детьми. «Острог» – действующий наскальный православный монастырь, он находится прямо в горах. Не секрет, что Джокович много времени и до этого откровения посвящал вере: в апреле 2011-го сербский патриарх вообще вручил Джоковичу высшую церковную награду – Орден Святого Саввы – за благотворительную работу и пожертвования на поддержку храмов в Косово и Метохии.
В 2020-м его мама Диана даже рассказала, что обыграть швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона-2019 помог бог: «Новак верит в бога, он считает себя избранным. Он носит крест из греческого монастыря Хиландар. Он приносит ему умиротворение и счастье. А ещё Новак молится утром и вечером».
Помогал в разработке лекарства от COVID-19
В это же время он приобрёл 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes с целью разработки лекарства от ковида. Туда наняли 11 исследователей из Дании, Австралии и Словении, чтобы изучать пептид – он должен помешать коронавирусу заражать человеческие клетки. Клинические испытания, по словам директора фирмы Ивана Лончаревича, начнутся в Великобритании этим летом.
Несмотря на свою позицию по вакцинации, серб регулярно в течение двух лет жертвует миллионы на борьбу с заболеванием. Новак и его жена Елена вручили € 1 млн Сербии, а также еще $ 5,6 млн местной системе здравоохранения, получили респект от Рафы и баскетболиста Пау Газоля, оказав финансовую поддержку их благотворительной компании #nuestramejorvictoria (#нашаЛучшаяПобеда) по сбору средств для жертв пандемии в Испании, донатил он и властям Италии.
Почти привился
1 февраля немец Даниэль Микс, написавший биографию теннисиста «Вся жизнь на войне», во время интервью австрийскому каналу кинул инсайд: Новак Джокович в скором времени якобы вакцинируется. «Возможно, финал из Мельбурна и 21-й титул «Большого шлема» Рафаэля Надаля способствовали такому решению», – сказал Микс.
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Слух так и не подтвердился, потому что буквально через месяц в интервью французскому L'Equipe Новак лично заявил, что пока не надумал делать прививку. «Изменится ли что-то? Я не знаю. В нашем мире меняется всё слишком быстро, этот вопрос во многом зависит от решения правительства. Я не считаю нужным вот таким образом защищать своё тело. Это моя позиция на данный момент», – сказал Ноле.
Номинирован на лучшего спортсмена мира
Международная премия Laureus World Sports номинировала Новака на рекордную пятую награду лучшего спортсмена мира. В 2022-м конкуренцию ему составят игрок в американский футбол Том Брэди, его земляк, пловец Кейлеб Дрессел, польский бомбардир Роберт Левандовски, голландский гонщик Макс Ферстаппен и кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге. Новак – точно самый востребованный гость премии – получал награду в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах.
Встречался с президентом Сербии
Лучшему теннисисту мира президент Сербии Александр Вучич пожал руку 3 февраля.
Фото: Milos Miskov/Getty Images
Утренний приём прошёл в здании Генерального секретариата президента. Впервые Новак искренне рассказал об аде Мельбурна Вучичу и десяткам камер: «Я никогда не забуду поддержку сербского народа». Инцидент они уже несколько раз обсуждали с главой правительства ещё во время задержания Новака в отеле для беженцев. Тогда президент пытался помочь теннисисту в борьбе за свои права и не жалел критики в адрес австралийского правительства и политиков. «Вы представляете нашу страну на самой большой сцене. Спасибо за отличный бой в Австралии», – сказал президент.
Тренировался в Белграде
Отдушину мирским тревогам он нашёл в своём теннисном центре, где часто принимал друзей-теннисистов: тренировался с канадцем Вашеком Поспишилом, спортсменами-парниками из Хорватии Николой Мектичем и Мате Павичем, уделял личное время и восходящим звёздам центра: накидывал мячи 11-летним талантам. Уже в марте ответный жест Ноле принял от Янко Типсаревича – экс-теннисист пригласил друга на партию-другую в личный теннисный центр.
Дал первое откровенное интервью BBC
Ноле дал первое после эпопеи, связанной с депортацией из Австралии, интервью, в котором подчеркнул твёрдость позиции. Несколько вырезок, чтобы закрепить:
- Новак готов пожертвовать «Шлемами» и кубками ради своих принципов, может позволить себе заплатить такую цену;
- он не выступает против вакцинации, но ратует за свободу в принятии решений, что именно делать со своим телом;
- открыт для возможной вакцинации в будущем, потому что ищет способы поскорее покончить с пандемией;
- в декабре переболел коронавирусом. Многие строили теории и оскорбляли его, но ковид – это не удобство и радость. Миллионы людей по всему миру страдают из-за него. Новак серьёзно относится к болезни;
- никогда и никаким образом не пытался фальсифицировать тест или жульничать с этим.
Впервые в 2022-м сыграл в ATP
Новак с семьёй – женой Еленой и дочкой Тарой – на пару недель поселились в Дубае. Помимо самого турнира, участвовали на мероприятии выставочного фонда. Там серб сделал несколько важных заявлений:
- хочет вернуться в Австралию в будущем и снова сыграть на арене Рода Лэйвера;
- признал, что, придя на интервью с L'Equipe больным, поступил эгоистично;
- был приятно удивлён Ником Кирьосом: поблагодарил его и всех остальных, кто заступился за Новака, например, Ализе Корне;
- в планах Олимпиада в Париже-2024. Он много раз перематывал матч 1/2 финала со Зверевым в Токио, пытаясь понять, что пошло не так.
Высказывания серба были намного ярче его выступлений на самом турнире в ОАЭ. После победы над итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 6:3) и россиянином Кареном Хачановым (6:3, 7:6) он споткнулся об Иржи Веселы в четвертьфинале турнира – чешской сенсации он отлетел в двух партиях.
Расстался с тренером
С 1 марта Джокович больше не работает с Марианом Вайдой – за 15 лет их тандем взял 20 ТБШ. Они договорились о взаимном разрыве ещё после финала Итогового турнира ATP в Турине, так что решение не имеет ничего общего с ситуацией 2022-го. Вайда, которому скоро исполнится 57 лет, захотел проводить больше времени с семьёй. Нового наставника серб пока не объявил, но первый на очереди – тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу.
Мариан Вайда
Фото: Tim Clayton/Getty Images
Именно француз считается одним из главных спецов на грунте: он привёл младшую Уильямс к двум ТБШ на кортах Франции. Думается, если трансфер состоится, у Ноле будут все шансы защитить парижский мэйджор.
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