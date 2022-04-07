Патрик Муратоглу высказался о борьбе Надаля и Джоковича за лидерство по числу титулов ТБШ

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, рассказал, что думает о противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Надаль 21 раз побеждал на турнирах «Большого шлема», Джокович — 20. Столько же титулов у швейцарца Роджера Федерера.

«Грунтовый сезон обещает быть невероятным. Ключевой момент — кто выиграет «Ролан Гаррос». Если выиграет Рафа, у него будет на два ТБШ больше, чем у Новака. Если Новак — они сравняются. И у Новака больше шансов против Рафы на траве.

Битва между этими парнями за число титулов ТБШ невероятна. И «Ролан Гаррос» будет ключевым моментом сезона», — цитирует Муратоглу Tennis 365, ссылаясь на его YouTube-канал.

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