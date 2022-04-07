Патрик Муратоглу высказался о борьбе Надаля и Джоковича за лидерство по числу титулов ТБШ

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, рассказал, что думает о противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Надаль 21 раз побеждал на турнирах «Большого шлема», Джокович — 20. Столько же титулов у швейцарца Роджера Федерера.
«Грунтовый сезон обещает быть невероятным. Ключевой момент — кто выиграет «Ролан Гаррос». Если выиграет Рафа, у него будет на два ТБШ больше, чем у Новака. Если Новак — они сравняются. И у Новака больше шансов против Рафы на траве.
Битва между этими парнями за число титулов ТБШ невероятна. И «Ролан Гаррос» будет ключевым моментом сезона», — цитирует Муратоглу Tennis 365, ссылаясь на его YouTube-канал.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 7 апреля 2022
-
16:07
-
16:01
-
15:44
-
15:21
-
15:15
-
14:25
-
14:01
-
13:51
-
13:21
-
12:51
-
11:36
-
10:29
-
09:50
-
09:35
-
08:51
-
08:37
-
08:09
-
00:55
-
00:08
- 6 апреля 2022
-
23:37
-
22:27
-
22:13
-
20:49
-
19:32
-
19:21
-
18:24
-
17:56
-
16:26
-
16:01
-
14:55
-
14:08
-
13:24
-
12:07
-
10:50
-
10:03