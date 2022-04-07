Патрик Муратоглу стал тренером Симоны Халеп. Серена Уильямс разрешила

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серены Уильямс, стал тренером двукратной победительницы ТБШ Симоны Халеп. Об этом он сообщил в «Твиттере».

Муратоглу дал понять, что согласился стать тренером Халеп только после одобрения со стороны Уильямс.

«Сегодня я начинаю новую главу в своей тренерской карьере. Я стал тренером Симоны Халеп. В последние восемь месяцев я понял, насколько скучаю по тренерской работе. Это страсть всей моей жизни, и я чувствую, что мне ещё есть что дать в этом смысле.

Симона потренировалась в моей академии перед турниром в Индиан-Уэллсе. В конце недели она спросила меня, могу ли я стать её тренером. Я невероятно уважаю её, но тогда этот вопрос не стоял.

Прошло несколько недель. Я поговорил с Сереной, и эта дверь открылась для меня — по крайней мере, на короткий срок, — чтобы поработать с кем-то ещё», — написал Муратоглу.

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