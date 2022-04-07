Муратоглу: когда Джокович находится в оптимальной форме, он — лучший игрок в мире

Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче. Комментируя борьбу за статус самого титулованного теннисиста в истории, специалист заявил, что серб выиграл бы больше всех турниров «Большого шлема», если бы его допустили на все мэйджоры. Также Муратоглу назвал Джоковича лучшим игроком в мире.
«Когда Новак находится в оптимальной форме, он — лучший теннисист в мире. И даже на грунте. Я понимаю, что это звучит странно, учитывая количество побед Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Но нужно учитывать, что Джокович неоднократно обыгрывал Надаля на грунте», — цитирует Муратоглу Daily Express.
Напомним, Надаль выиграл 21 турнир «Большого шлема» за карьеру. Он является рекордсменом. У Джоковича и швейцарца Роджера Федерера — по 20 побед.
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