Плишкова рассказала, как восприняла пропуск нескольких месяцев из-за перелома руки

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала, как отнеслась к перелому руки, из-за которого пропустила первые месяцы нового сезона. Спортсменка призналась, что ей было тяжело свыкнуться с происходящим.



«Мне было тяжело. Люди, которые следят за теннисом, знают, что обычно у меня не бывает травм. Даже когда что-то болит, я продолжаю играть. Обычно я ничего не пропускаю, будь то тренировка или какой-то турнир.



У меня был единственный перерыв из-за коронавируса. Не думаю, что мне это пошло на пользу.



Но травма руки — более серьёзная вещь. Я не могла пользоваться рукой, ходила в гипсе, это был сложный момент. Но мне повезло, не пришлось делать операцию. Я много занималась физподготовкой. А затем обрадовалась, что могу начать играть в теннис», — цитирует Плишкову пресс-служба WTA.

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