Крис Эверт дала совет Наоми Осаке

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт поделилась мнением о сложностях японской теннисистки Наоми Осаки. Ранее она признавалась, что ей тяжело справляться с давлением. А недавно Осака заявила, что начала работать с психологом.



«Мы понимаем, что Осака — очень чувственная девушка. А быть первой ракеткой мира, выигрывать турниры «Большого шлема» — это не только играть в теннис, но ещё и сталкиваться с давлением. Когда о тебе все говорят, следят за каждым твоим шагом, не приходится говорить о соблюдении личных границ.



Нужно не только хорошо играть на корте, но и справляться с тем, что происходит вокруг. Для неё это сложно. Думаю, что она очень чувствительна и ранима. Нужно быть более толстокожей. И я не критикую, а лишь говорю, как обстоят дела.



Если у тебя нет толстой кожи, её можно выработать. Без неё добиться успеха не получится», — цитирует Эверт TennisWorldUSA.

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