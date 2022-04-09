Бенчич прокомментировала волевую победу над Бадосой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

21-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Паулой Бадосой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Это была крупная битва, но я постараюсь восстановиться к следующему матчу. Рада, что поборолась до конца и одержала такую важную победу.

Когда я проиграла в 2014-м году в полуфинале этого же турнира, моё сердце было разбито. Мне казалось, это мой единственный шанс, первый и последний полуфинал в карьере.

Помню, моя команда и другие люди говорили: «Нет, ты что, это только начало. У тебя будет много полуфиналов на самых разных турнирах». Думаю, тот момент положил начало моей взрослой карьере», — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.