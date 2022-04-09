Бенчич прокомментировала волевую победу над Бадосой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
Поделиться
21-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Паулой Бадосой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.
«Это была крупная битва, но я постараюсь восстановиться к следующему матчу. Рада, что поборолась до конца и одержала такую важную победу.
Когда я проиграла в 2014-м году в полуфинале этого же турнира, моё сердце было разбито. Мне казалось, это мой единственный шанс, первый и последний полуфинал в карьере.
Помню, моя команда и другие люди говорили: «Нет, ты что, это только начало. У тебя будет много полуфиналов на самых разных турнирах». Думаю, тот момент положил начало моей взрослой карьере», — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
13:20
-
12:56
-
11:53
-
11:00
-
10:33
-
10:15
-
09:15
-
03:09
-
02:48
-
02:13
-
00:50
- 8 апреля 2022
-
23:28
-
23:00
-
22:39
-
20:46
-
19:47
-
19:24
-
16:53
-
16:06
-
14:14
-
14:10
-
14:04
-
12:49
-
12:02
-
10:51
-
10:27
-
09:42
-
09:01
-
05:31
-
00:18
- 7 апреля 2022
-
23:28
-
22:27
-
22:03
-
21:28
-
21:00
Партнерский контент