Симона Халеп призналась, что надеется выиграть ТБШ на харде благодаря Патрику Муратоглу

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп рассказала, что побудило её начать сотрудничество с тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу.

«Я пригасила Патрика, потому что очень хочу вернуться на вершину, думаю, он тот человек, который поможет мне это сделать. Мне повезло, что он согласился. Я хочу вернуться на вершину и, конечно же, мечтаю выиграть ещё один турнир «Большого шлема», потому что ради этого я и работаю каждый день.

Я хочу раньше встречать мяч, хочу лучше открывать корт. Не говорю, что у меня была плохая игра, но я хочу сделать её лучше. Ещё я хочу стать сильнее, потому что это необходимо для агрессивной игры и борьбы с силовыми теннисистками. Я буду над этим работать.

Я выигрывала крупные турниры на харде, но мне пока не удавалось выиграть на этом покрытии турнир «Большого шлема». Именно поэтому я начала работать с Патриком. Может быть, он поможет мне это сделать.

Я не знала его до этого года. Мы никогда не общались, у меня не было представлений о нём, но я знала, что он сильная личность и довольно жёсткий тренер. Поэтому думаю, он мне подходит. Мы легко нашли с ним общий язык. Мы уже неплохо знаем друг друга, а для меня это большой шаг, потому что я довольно замкнутый человек. Он заставил меня открыться, думаю, это пойдёт на пользу нашим отношениям на корте», — приводит слова Халеп Tennis Majors.

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