Гоффен стал победителем турнира в Марракеше

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал победителем грунтового турнира в Марракеше (Марокко). В финале соревнований он обыграл Алекса Молчана из Словакии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.



Алекс Молчан, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник, являющийся 72-й ракеткой мира, шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из шести.



Напомним, ранее Молчан сенсационно выбил из турнира первого номера посева канадца Феликса Оже-Альяссима.



Призовой фонд соревнований в Марракеше превышал € 500 тыс.