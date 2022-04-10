Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гоффен стал победителем турнира в Марракеше

Гоффен стал победителем турнира в Марракеше
Комментарии

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал победителем грунтового турнира в Марракеше (Марокко). В финале соревнований он обыграл Алекса Молчана из Словакии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

Алекс Молчан, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник, являющийся 72-й ракеткой мира, шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из шести.

Напомним, ранее Молчан сенсационно выбил из турнира первого номера посева канадца Феликса Оже-Альяссима.

Призовой фонд соревнований в Марракеше превышал € 500 тыс.

Марракеш. Финал
10 апреля 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Алекс Молчан
65
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
3 		6 6
         
Давид Гоффен
74
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022