Бенчич стала первой с 1999 года швейцаркой, победившей на турнире в Чарльстоне

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила на грунтовом турнире серии WTA-500 в Чарльстоне (США). Она стала первой швейцаркой, победившей на этом турнире с 1999 года. Ранее это удалось только Мартине Хингис, когда турнир проходил в Хилтон-Хед-Айленд (США).

Победа в Чарльстоне стала для 25-летней теннисистки из Швейцарии первой на грунте в карьере. В финале Бенчич одолела Онс Жабер из Туниса. До старта турнира в Чарльстоне Белинда Бенчич занимала 21-ю строчку рейтинга WTA. Онс Жабер располагалась на 10-й строчке.

Мартина Хингис является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», двукратной чемпионкой Итоговых турниров WTA, а также имеет 43 победы в финалах турниров WTA в одиночном разряде.