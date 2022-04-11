Бенчич стала первой с 1999 года швейцаркой, победившей на турнире в Чарльстоне
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила на грунтовом турнире серии WTA-500 в Чарльстоне (США). Она стала первой швейцаркой, победившей на этом турнире с 1999 года. Ранее это удалось только Мартине Хингис, когда турнир проходил в Хилтон-Хед-Айленд (США).
Победа в Чарльстоне стала для 25-летней теннисистки из Швейцарии первой на грунте в карьере. В финале Бенчич одолела Онс Жабер из Туниса. До старта турнира в Чарльстоне Белинда Бенчич занимала 21-ю строчку рейтинга WTA. Онс Жабер располагалась на 10-й строчке.
Мартина Хингис является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», двукратной чемпионкой Итоговых турниров WTA, а также имеет 43 победы в финалах турниров WTA в одиночном разряде.
Новость по темеБелинда Бенчич выиграла турнир в Чарльстоне
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