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Давид Гоффен отыграл 79 мест в Чемпионской гонке ATP

Давид Гоффен отыграл 79 мест в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Бельгийский теннисист Давид Гоффен, выигравший турнир в Марракеше, поднялся сразу на 79 мест. Теперь он занимает 36-ю строчку. Райлли Опелка, выигравший турнир в Хьюстоне, поднялся с 19-го на 12-е место.

В первой десятке не произошло изменений. На первых трёх местах остаются Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Даниил Медведев.

Чемпионская гонка ATP. 11 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
4 (4). Тейлор Фритц (США) — 1565.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1440.
6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1440.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 1390.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 945.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935…
12 (19). Райлли Опелка (США) — 930…
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 485…
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 440…
36 (115). Давид Гоффен (Бельгия) — 385.

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