Рууд: не так уж и часто увидишь такого таланта, как Алькарас

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался об 11-м номере рейтинга 18-летнем испанце Карлосе Алькарасе.
Напомним, спортсмены встретились в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США), по итогам которого Рууд уступил со счётом 5:7, 4:6.
«Думаю, и это уже вполне очевидно, что он один из лучших молодых теннисистов сейчас. И он снискал немалое уважение среди парней, потому что стал первым после, пожалуй, Зверева, кто «выстрелил» в таком возрасте.
Многие из нас уже неплохо играли в его годы, но никто так близко не подбирался к первой десятке. Так что его можно считать одним из талантов, которые не так уж и часто увидишь», — сказал спортсмен изданию Eurosport UK.
Ранее в интервью Рууд признался, что доволен выступлением в Майами, несмотря на поражение.
- 12 апреля 2022
-
00:36
-
00:10
- 11 апреля 2022
-
23:25
-
22:47
-
22:24
-
21:26
-
20:55
-
20:29
-
19:42
-
19:32
-
19:22
-
19:16
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
17:39
-
17:35
-
17:15
-
17:13
-
16:19
-
15:45
-
15:41
-
15:12
-
14:42
-
13:36
-
13:17
-
13:00
-
12:01
-
11:41
-
11:34
-
10:54
-
10:25
-
10:24
-
10:13
-
09:20