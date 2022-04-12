Рууд: не так уж и часто увидишь такого таланта, как Алькарас

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался об 11-м номере рейтинга 18-летнем испанце Карлосе Алькарасе.

Напомним, спортсмены встретились в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США), по итогам которого Рууд уступил со счётом 5:7, 4:6.

«Думаю, и это уже вполне очевидно, что он один из лучших молодых теннисистов сейчас. И он снискал немалое уважение среди парней, потому что стал первым после, пожалуй, Зверева, кто «выстрелил» в таком возрасте.

Многие из нас уже неплохо играли в его годы, но никто так близко не подбирался к первой десятке. Так что его можно считать одним из талантов, которые не так уж и часто увидишь», — сказал спортсмен изданию Eurosport UK.

Ранее в интервью Рууд признался, что доволен выступлением в Майами, несмотря на поражение.