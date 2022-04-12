Россиянин Бурмакин возглавил мировой рейтинг пляжного тенниса
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Обновился мужской рейтинг пляжного тенниса ITF, лидерство в котором во второй раз в карьере захватил россиянин Никита Бурмакин.
В декабре 2018 года он стал первым представителем России в истории, которому покорилось это достижение.
«Первый номер мирового рейтинга! Счастлив вернуться на вершину после шестимесячной паузы из-за пандемии. Огромное спасибо моей команде, которая делает эти результаты возможными», – написал спортсмен в социальных сетях.
Бурмакин попал в национальную сборную в 2013 году и на данный момент является одним из четырёх человек, удостоенных звания Заслуженный мастер спорта России. На его счету многочисленные медали чемпионатов страны, мира и Европы, а также Всемирных пляжных игр.
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