«Лучший вечер». Даниил Медведев – о матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал»
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев показал, как проводит свободный от восстановительных процедур вечер. Медведев отсутствует в туре, ранее он перенёс операцию на грыже, восстановление может занять у игрока от 1 до 2 месяцев.
В своих социальных сетях Медведев показал, что смотрит четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал». «Лучший вечер. Поехали, «Бавария»», — подписал снимок Медведев. В данный момент Мюнхен ведёт со счётом 1:0, счёт в игре на 52-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Медведев не раз признавался, что является болельщиком команды из Мюнхена. «Бавария» также не раз поздравляла россиянина с крупными победами.
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