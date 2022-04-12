«Лучший вечер». Даниил Медведев – о матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал»

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев показал, как проводит свободный от восстановительных процедур вечер. Медведев отсутствует в туре, ранее он перенёс операцию на грыже, восстановление может занять у игрока от 1 до 2 месяцев.

В своих социальных сетях Медведев показал, что смотрит четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал». «Лучший вечер. Поехали, «Бавария»», — подписал снимок Медведев. В данный момент Мюнхен ведёт со счётом 1:0, счёт в игре на 52-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев не раз признавался, что является болельщиком команды из Мюнхена. «Бавария» также не раз поздравляла россиянина с крупными победами.