Чесноков объяснил, почему Рублёву будет непросто с Синнером в 3-м круге Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал трудовую победу второй ракетки России Андрея Рублёва на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

«Если взять сегодняшний матч Рублёва, то для того, чтобы обыграть Синнера, он выглядит неубедительно. Для Рублёва это был первый матч на земле. Он вёл 5:1 в третьем сете, а потом 5:4: что произошло вообще? 5:4, матчбол — после он даёт две двойные, только с третьего матч-пойнта он выигрывает. Поэтому я говорю, что для победы в следующем круге над Синнером он смотрится неубедительно. Опять же, это был первый матч. Может, после этого матча он будет играть нереально здорово.

Для первого тура здорово, что он прошёл. Но он обыграл де Минора, который не блещет на земле. У Рублёва было нереально много невынужденных ошибок. Но вдруг он завтра раскроется в полной своей силе и будет просто летать на небесах. Однако ему надо играть суперздорово. К примеру, сделал он в этом матче 20 невынужденных ошибок — чтобы обыграть Синнера, нужно уменьшить это в два раза. Насколько он способен это сделать — я не знаю. Может, этот матч его раскрепостит. Если ориентироваться от того, что было сегодня, то против Синнера ему будет совсем не сладко», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.