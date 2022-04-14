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Крейчикова, пропустившая больше месяца, не сыграет на турнире в Штутгарте

Крейчикова, пропустившая больше месяца, не сыграет на турнире в Штутгарте
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, являющаяся второй ракеткой мира, не выступит на турнире в Штутгарте (Германия). Об этом сообщают организаторы соревнований.

26-летнюю чешку в основной сетке соревнований заменит швейцарка Виктория Голубич.

Отметим, что Крейчикова не выступает с конца февраля из-за травмы локтя. Таким образом, пока её возвращение на корт откладывается. Турнир в Штутгарте будет проходить с 18 по 24 апреля.

Любопытно, что Крейчикова пропустила турнир в Штутгарте и в прошлом году. При этом она выступила на турнире в Стамбуле (Турция), который проходит практически в те же сроки.

Изначально Крейчикова планировала выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но в дальнейшем у неё начались проблемы со здоровьем.

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