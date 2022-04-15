19-летняя Эмма Радукану рассказала о необычной проблеме перед дебютом на грунте
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о необычной проблеме, с которой ей пришлось столкнуться в преддверии первого профессионального матча на грунтовом покрытии. 19-летняя спортсменка выступит за команду Великобритании, которая сразится со сборной Чехии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
По словам Радукану, она сбила себе все ногти на ногах.
«У меня нет ногтей. Ноги в обуви всё время сильно скользят. Уже в Майами были небольшие проблемы, а теперь физически [ногтей] нет», — приводит слова Эммы Радукану Sky News.
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Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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