Стефанос Циципас выложил пост после титула в Монте-Карло. Патрик Муратоглу отреагировал
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас выложил новый пост в соцсетях. Вчера, 17 апреля, Циципас выступил в финале турнира в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина. Греческий спортсмен победил Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Никогда не уходи тихо. Монте-Карло, спасибо за волнение и напряжение. Никогда не прекращаю мечтать. Всем хорошего настроения!» — написал Циципас.
На пост отреагировал Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс. Муратоглу оставил в комментариях несколько эмодзи с изображением аплодисментов.
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