Патрик Муратоглу трогательно обратился к Стефаносу Циципасу после его титула в Монте-Карло
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Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американки Серены Уильямс, обратился к пятой ракетке мира, греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Вчера, 17 апреля, Циципас выступил в финале турнира в Монте-Карло, где его соперником был испанец Алехандро Давидович-Фокина. Греческий спортсмен победил со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Я слепо верил в тебя с первого дня, Стефанос. И в какой-то степени ты даже превзошёл мои ожидания.
Ты заслужил свой второй подряд титул в Монте-Карло. Большая честь наблюдать за этим возле корта», — написал Патрик Муратоглу, который также является тренером Циципаса, в своих соцсетях.
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