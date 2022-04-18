Чемпионка US Open Эмма Радукану назвала футболиста из АПЛ, фанаткой которого является

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объяснила, почему предстала в футболке лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» на тренировке в Штутгарте (Германия). Для фотосессии она надела футболку с 10-м номером.

Радукану сыграет там на турнире категории WTA-500. В первом раунде она сразится с австралийкой Сторм Сэндерс.

Фото: пресс-служба WTA

«Практически все члены моей команды – большие фанаты «шпор». Они меня подстёгивают и отчаянно пытаются тоже в это вовлечь. Не то чтобы я активно слежу за футболом, но сейчас благодаря им я чувствую какую-то связь.

Мне нравилось следить за Евро в прошлом году, наблюдать за Гарри Кейном, капитаном сборной Англии, и ещё я большая фанатка Сон Хын Мина. Так что да, я немножко интересуюсь», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.