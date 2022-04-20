Андрей Ольховский предложил подать коллективный иск, если россиян не допустят на Уимблдон

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Я бы всё понял, если бы организаторы Уимблдона сказали конкретную причину, а так… Это же частный клуб, с которым есть договорённость у ATP. Теннисные организации должны защищать интересы игроков. Если частный клуб, в котором проводится турнир, не даёт выступать, тогда как вообще проводится турнир? В любой момент каждый может сказать, что не хочет кого-то видеть, и просто не пустить.

На мой взгляд, надо подать коллективный иск о том, что спортсменам не дают возможности участвовать в соревновании, о недопуске к турниру. Теннисистам не дают выступать, зарабатывать деньги по не зависящим от них причинам.

Это однозначно очень сильно влияет в плане турнирного положения. Турнир «Большого шлема» — крупнейший турнир. Если тот же Медведев или кто-либо другой претендует на первую строчку, а ему не дают играть, то человек не способен устранить эту причину. Это ведь не та ситуация, когда Джоковича не пустили в Австралию. Сделай Новак прививку, он бы спокойно играл. В случае возможного отстранения от Уимблдона шансов принять участие просто нет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас: