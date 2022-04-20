Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: решение Уимблдона ужасное. Пусть отдадут Медведеву деньги за моральный ущерб

Чесноков: решение Уимблдона ужасное. Пусть отдадут Медведеву деньги за моральный ущерб
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Медведев же не один. Есть и другие российские теннисисты. Это ужасное решение. Но если они так решили, то пусть они отдадут Медведеву деньги за победу и за моральный ущерб. Есть правила, которые должны соблюдаться.

Ребята убрали флаг, не поддерживают то, что происходит. В чём они виновны? Все страны разрешают, а Англия не разрешает. Кого они хотят этим наказать? Политиков, которые не смогли договориться? Такие решения только порождают грубость.

Теннис — индивидуальный вид спорта. Джоковича тоже никто не поддержал, когда его не пустили в Австралию. Наши ребята смирились, что пропустят Уимблдон. Надо готовиться к американской серии турниров», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE

Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022