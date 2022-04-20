Чесноков: решение Уимблдона ужасное. Пусть отдадут Медведеву деньги за моральный ущерб

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Медведев же не один. Есть и другие российские теннисисты. Это ужасное решение. Но если они так решили, то пусть они отдадут Медведеву деньги за победу и за моральный ущерб. Есть правила, которые должны соблюдаться.

Ребята убрали флаг, не поддерживают то, что происходит. В чём они виновны? Все страны разрешают, а Англия не разрешает. Кого они хотят этим наказать? Политиков, которые не смогли договориться? Такие решения только порождают грубость.

Теннис — индивидуальный вид спорта. Джоковича тоже никто не поддержал, когда его не пустили в Австралию. Наши ребята смирились, что пропустят Уимблдон. Надо готовиться к американской серии турниров», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас: